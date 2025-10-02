Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 23

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución de un asunto que definirá si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cobrar un doble impuesto al valor agregado (IVA) a las empresas maquiladoras del país. El asunto fue pospuesto ya el 27 de febrero de este año por el pleno anterior de ministros, a solicitud de Lenia Batres Guadarrama, quien pidió incorporar el impacto presupuestal que ocasionaría invalidar el cobro “porque permitiría una evasión fiscal a gran escala” y un potencial daño al erario público de hasta 250 mil millones de pesos. El proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa a partir de la contradicción de criterios 8/2025 fue retirado de la lista preliminar de asuntos para este 2 de octubre, sin que hasta ayer fuera reprogramado. La propuesta busca generar una jurisprudencia que dé luz verde al SAT al cobro considerado en el artículo 1º fracción I, de la Ley del IVA, por mercancías que entran al país de forma temporal para su maquila y se exportan, pero en algunos casos terminan por comercializarse en territorio nacional, al que maquiladoras y manufactureras califican de una “doble tributación”.