Jueves 2 de octubre de 2025, p. 23
Emilio Avendaño García, general de división y piloto aviador de Estado Mayor retirado, será el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), en sustitución de Miguel Enrique Vallín Osuna, quien de forma repentina fue notificado del término de su cargo mientras participaba en la reunión anual de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, Canadá.
Fuentes del sector indicaron que los cambios pudieron relacionarse tras los estragos de la tormenta del sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) informó que tras esos hechos fue necesario reparar la Torre de control por una descarga eléctrica, lo que generó pérdida de sincronía con la computadora coordinadora de planes de vuelo. Por esa razón fue necesario migrar temporalmente a los sistemas de respaldo, mientras se restablecía el equipo principal.
“En apego a los protocolos de gestión de tránsito aéreo, se otorgó prioridad a las aeronaves que ya se encontraban en vuelo, lo que ocasionó algunas demoras en tierra”, expuso Seneam.
El nuevo director de la AFAC tiene más de 40 años de trayectoria, es licenciado en administración militar y tiene una maestría en seguridad nacional, aplicación y adiestramiento táctico, agregó la SICT.
También fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California; de la Base Aérea Militar 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, y de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, estado de México.
Trabajó en la Escuela Superior de Guerra, fue agregado militar y aéreo de las embajadas de México en Gran Bretaña e Irlanda, jefe de la sección pedagógica en el Colegio del Aire, de Zapopan, Jalisco; subdirector de la Escuela Militar de Aviación, director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea y subdirector del Colegio del Aire en ese mismo municipio.
Se informó también de otro nombramiento en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte: Sonia Edith Jiménez Hernández, quien es licenciada en derecho por la UNAM y fue coordinadora jurídica en la SICT, directora general jurídica y normativa, y coordinadora de asuntos contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.