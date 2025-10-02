Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 23

Emilio Avendaño García, general de división y piloto aviador de Estado Mayor retirado, será el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), en sustitución de Miguel Enrique Vallín Osuna, quien de forma repentina fue notificado del término de su cargo mientras participaba en la reunión anual de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal, Canadá.

Fuentes del sector indicaron que los cambios pudieron relacionarse tras los estragos de la tormenta del sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) informó que tras esos hechos fue necesario reparar la Torre de control por una descarga eléctrica, lo que generó pérdida de sincronía con la computadora coordinadora de planes de vuelo. Por esa razón fue necesario migrar temporalmente a los sistemas de respaldo, mientras se restablecía el equipo principal.

“En apego a los protocolos de gestión de tránsito aéreo, se otorgó prioridad a las aeronaves que ya se encontraban en vuelo, lo que ocasionó algunas demoras en tierra”, expuso Seneam.