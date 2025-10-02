Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 23

México debe romper el círculo vicioso en el que se encuentra su sector inmobiliario –encarecimiento y baja producción de vivienda–, de lo contrario podría caer en una crisis en los próximos cinco años, advirtió Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Detalló que las peores crisis de la economía mundial (tan sólo la última de 2007 en Estados Unidos) tuvieron su origen en este sector, ya que se generan burbujas o no se construye. “No alcanza el dinero para comprar casas. Si no ponemos atención se nos puede complicar el sector en unos cinco años”.

En conferencia de prensa, Oviedo explicó que una vivienda en México cuesta en promedio un millón 850 mil pesos, y para acceder a un crédito de adquisición se necesita tener un ingreso de 60 mil pesos mensuales; sin embargo, entre 47 y 52 por ciento de la población vive en la economía informal.

De esa manera, dicho sector reporta ingresos por hasta dos salarios mínimos, que son como 17 mil pesos al mes, por lo que no alcanza a comprar una vivienda de valor promedio.