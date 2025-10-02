De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 22

Tras concluir una investigación que comenzó en 2020, la Secretaría de Economía determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, incluidas las definitivas y temporales.

De acuerdo con el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, la cuota será de 0.65 dólares por kilogramo para las importaciones de China, de 0.05 dólares por kilogramo para las de la empresa Yuan Long Stainless, de Taiwán, y de 0.61 dólares por kilo para las de la firma Hoka Elements, del mismo país.

Los principales insumos para la fabricación del producto objeto de examen, indica el documento, son bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, electricidad, gas natural y materiales de empaque.

El producto señalado, explica el decreto, se utiliza principalmente como insumo en la fabricación de mercancías en diversas industrias, entre otras la automotriz, para la manufactura de componentes estructurales de automóviles, molduras para ventanas y sistemas de escape, entre otros.