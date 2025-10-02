Jueves 2 de octubre de 2025, p. 22
Tras concluir una investigación que comenzó en 2020, la Secretaría de Economía determinó imponer cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío, incluidas las definitivas y temporales.
De acuerdo con el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, la cuota será de 0.65 dólares por kilogramo para las importaciones de China, de 0.05 dólares por kilogramo para las de la empresa Yuan Long Stainless, de Taiwán, y de 0.61 dólares por kilo para las de la firma Hoka Elements, del mismo país.
Los principales insumos para la fabricación del producto objeto de examen, indica el documento, son bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, electricidad, gas natural y materiales de empaque.
El producto señalado, explica el decreto, se utiliza principalmente como insumo en la fabricación de mercancías en diversas industrias, entre otras la automotriz, para la manufactura de componentes estructurales de automóviles, molduras para ventanas y sistemas de escape, entre otros.
También en la industria del transporte para la fabricación de barcos, vehículos pesados y vagones, entre otros; en la de artículos para el hogar se hacen utensilios de cocina, cubiertas de mesas, cocinas y más; en la de electrodomésticos, para tapas de puertas de refrigeradores, de lavadoras de ropa, lavavajillas y de hornos de microondas, entre otros. También en la industria de tuberías se destina a la construcción de cubiertas decorativas.
Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en cinco años contados a partir de su entrada en vigor, a menos que la Secretaría de Economía haya iniciado antes de concluir dicho plazo un examen de vigencia derivado de la manifestación de interés de una o más productoras nacionales.