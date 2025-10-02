Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 22

Después de los señalamientos de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, la casa de bolsa Vector acordó con su homóloga Finamex el traspaso de cuentas de orden del intermediario bursátil, así como la adquisición de su negocio de fondos de inversión.

Vector, del regiomontano Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue señalada en junio de este año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.

Este miércoles anunció la transferencia de activos y clientes a Finamex para garantizar estabilidad, sin fusión ni adquisición.

“La transacción está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos y autorizaciones regulatorias, en estricto apego a la normativa vigente”, reveló Finamex mediante un comunicado que envió al público inversionista.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las 32 casas de bolsa que operan en el país registran 16.3 millones de cuentas al cierre de junio de 2025, un nivel sin precedente debido al impulso de las plataformas digitales, principalmente.

La casa de bolsa Finamex contabilizó 3.68 millones de cuentas de orden al cierre del primer semestre de 2025, lo que representó una participación de 22.62 por ciento, por lo que es el intermediario que más tiene. En tanto, Vector albergó 254 mil 895 cuentas en su casa de bolsa.