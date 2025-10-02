▲ Elon Musk, se convirtió ayer en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de casi 500 mil millones de dólares, gracias al repunte de las acciones de Tesla y de las valoraciones de otras de sus empresas. Su patrimonio neto llegó a 499 mil 500 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Forbes. Las acciones de la firma de autos eléctricos han impulsado el aumento de la riqueza de Musk, con un alza de más de 14 por ciento en lo que va de año. El miércoles escalaron casi 4 por ciento, lo que agregó más de 7 mil millones de dólares a su fortuna. El fundador de Oracle, Larry Ellison, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista, con un patrimonio de unos 351 mil 500 millones de dólares. Foto Ap, con información de Reuters