Jueves 2 de octubre de 2025, p. 21

La decisión de retirar del mercado bursátil mexicano las acciones de Grupo Elektra “no guarda relación alguna” con los procesos judiciales que enfrenta la compañía –a la que reclaman pagos acreedores en Estados Unidos, así como el fisco mexicano–, afirmó ayer Grupo Salinas, en respuesta a una nota de La Jornada, titulada “Suspende BMV a empresa de Salinas Pliego”.

El martes, la Bolsa Mexicana de Valores informó que suspendía a partir de ese día la cotización de las acciones de Elektra. Esto luego de que en diciembre pasado la empresa comunicó su decisión de retirar del mercado sus acciones “con el fin de reorganizar y fortalecer a la compañía”. Para ello, solicitó a la bolsa, el día 27 de ese mes, cancelar la inscripción de sus títulos del Registro Nacional de Valores (acortar.link/IRgWUd).

Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, y controlador de la cadena minorista, apuntó que la suspensión de las acciones de Grupo Elektra el 26 de julio de 2024 fue solicitada por la propia compañía a la BMV, debido a un presunto fraude de acciones que podría ocasionar movimientos inusuales en el precio de sus títulos bursátiles (acortar.link/BysYWW).

En su respuesta a La Jornada, Grupo Salinas aseguró que seguirá colocando deuda en el mercado de valores, “por lo que continúa y continuará cumpliendo con sus obligaciones de información y transparencia, incluyendo la publicación de informes trimestrales y anuales”.