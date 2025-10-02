Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 21

Madrid. La Asociación de Medios de Información (AMI) de España, que aglutina a 83 diarios, revistas y portales informativos, presentaron una demanda por competencia desleal en la venta de publicidad digital contra Meta, la multinacional creada por Mark Zuckerberg y que es la propietaria de redes sociales como Facebook e Instagram.

Los medios de comunicación españoles presentaron la demanda ante un tribunal de Madrid, que decidió abrir el juicio ayer y resolver el reclamo de una indemnización de más de 550 millones de euros (11 mil 550 millones de pesos) por los daños causados por su modelo publicitario a las cuentas de las empresas informativas españolas.

Además, hay pendiente otra demanda presentada por empresas de radio y televisión contra Meta por 160 millones de euros (3 mil 400 millones de pesos) por la misma razón. La demanda formal de los medios españoles es contra “Meta Irlanda”, la filial de la multinacional estadunidense en Europa, precisamente uno de los países con menor carga fiscal de la Unión Europea (UE). Esta demanda se suma a una presentada con anterioridad por cien medios de comunicación franceses, con base en la jurisprudencia creada por la multa que le impuso la UE a Google de 3 mil 500 millones de dólares (70 mil millones de pesos) por abuso de la publicidad digital.