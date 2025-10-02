Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 21

Washington. El gobierno del presidente Donald Trump congeló el miércoles 26 mil millones de dólares para los estados gobernados por demócratas, cumpliendo con la amenaza de utilizar la paralización parcial para golpear a sus opositores.

Los programas en cuestión incluyen 18 mil millones de dólares para proyectos de tránsito en Nueva York y 8 mil millones de dólares para energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluidos California e Illinois.

Los movimientos dejaron claro que Trump cumpliría su amenaza de aprovechar el cierre para castigar a sus oponentes políticos y extender su control sobre el presupuesto federal de 7 billones de dólares, establecido por la Constitución estadunidense como dominio del Congreso.

Las tácticas de presión se produjeron cuando el décimo quinto cierre del gobierno desde 1981 suspendió la investigación científica, la supervisión financiera, los esfuerzos de limpieza ambiental y una amplia gama de actividades.

Unos 750 mil trabajadores federales recibieron la orden de no trabajar, mientras que otros, como las tropas, los agentes de la Patrulla Fronteriza o controladores aéreos lo hacen sin sueldo.

El vicepresidente J. D. Vance dijo en la Casa Blanca que el gobierno se vería obligado a recurrir a los despidos si el cierre dura más de unos días, lo que se sumaría a otros 300 mil recortes en diciembre. Los paros anteriores no se han traducido en despidos permanentes.

Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que el congelamiento de financiamiento de proyectos de Metro y puertos en Nueva York, su ciudad natal, dejaría a miles de personas sin trabajo. El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York, acusó que Trump estaba apuntando a los estadunidenses normales con fines partidistas.

El cierre comenzó el primer segundo del miércoles, horas después de que el Senado rechazó una medida de gasto a corto plazo que habría mantenido a flote las operaciones del gobierno hasta el 21 de noviembre.