Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 20

A pesar del entorno complicado que pueda generar la revisión del T-MEC en 2026, las firmas estadunidenses van a seguir invirtiendo en México, señaló Carlos García, presidente de la American Chamber México (Amcham).

El dirigente comentó que en conversaciones con diversas empresas que operan en territorio nacional han señalado que el próximo año el flujo de capital se reactivará.

“Aun sin tener el T-MEC claro, (los empresarios) están confiados en que a largo plazo México sigue siendo un muy buen lugar para invertir.”

Luis Foncerrada, economista en jefe en la Amcham, confió que las perspectivas económicas para el país van a mejorar, pues “se va a destrabar un poco la inversión privada. Consideró que a pesar de las restricciones financieras que tiene el gobierno, puede rencaminar algunas de las decisiones para invertir mejor y probablemente podamos crecer arriba de 1.5 por ciento”.