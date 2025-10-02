▲ El comercio de México con EU está libre de aranceles en un 85 por ciento, resaltó la Secretaría de Economía. Foto Afp

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 20

La Secretaría de Economía (SE), con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), inició esta semana una serie de consultas con 30 sectores productivos que son relevantes para el comercio con América del Norte de cara al proceso de revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, la dependencia señaló que las consultas, que se realizarán en octubre, tienen el objetivo de que el gobierno cuente con un amplio y correcto diagnóstico.

Añadió que las consultas se celebrarán en la sede de la SE y a ellas están convocadas asociaciones industriales, cámaras empresariales, empresas de índole diversa y otros actores relevantes.

De manera paralela, y a fin de escuchar las prioridades de toda la República, tendrán lugar en las próximas semanas foros de consulta en las 32 entidades, los cuales se realizarán con el respaldo de los gobiernos estatales, a través de los comités promotores de inversiones.

Marcelo Ebrard, titular de Economía, y el presidente del CCE, Francisco Cervantes, acordaron trabajar de manera conjunta para que las consultas sean amplias, representativas y sirvan para estar mejor preparados como país frente al reto que supondrá la revisión del T-MEC.