Jueves 2 de octubre de 2025, p. 17

Los ingresos por remesas se ubicaron en 5 mil 578 millones de dólares en agosto pasado, lo que representó una caída de 8.3 por ciento respecto a los 6 mil 82 millones de dólares de igual mes de 2024, reveló el Banco de México (BdeM).

De esta forma, las transferencias de los connacionales que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, acumulan cinco meses con disminuciones.

Para analistas de BBVA, esta mala racha de las remesas, con caídas constantes en el flujo, “no es algo repentino”, toda vez que llevaban un lapso de 17 meses con altas y bajas en un contexto de incertidumbre que se hizo más evidente con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero pasado.

De manera acumulada, según datos del BdeM, en el periodo enero-agosto de 2025, las remesas suman 40 mil 467 millones de dólares, cifra inferior a los 43 mil millones de dólares reportado en igual lapso de 2024, lo que significó un descenso anual de 5.9 por ciento.

Hasta agosto, 99.2 por ciento del total de los envíos se realizó por transferencias electrónicas, al sumar 40 mil 124 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, así como las money orders, representaron 0.6 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al registrar niveles de 253 y 90 millones de dólares, en el mismo orden.

En los últimos 12 meses (septiembre 2024-agosto 2025), el flujo acumulado de remesas fue de 62 mil 212 millones de dólares, una disminución de 0.8 por ciento respecto al monto reportado en julio pasado, que fue de 62 mil 716 millones de dólares (agosto 2024-julio 2025).