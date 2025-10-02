Deportes
Deportes/Pasan Dodgers a la Serie de la Nacional tras vencer a Rojos/
Al cierre
Pasan Dodgers a la Serie de la Nacional tras vencer a Rojos
Foto
▲ Yoshinobu Yamamoto, lanzador de los locales, ponchó a 9.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. a35

Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional, tras imponerse 8-4 a los Rojos de Cincinnati en el segundo juego de la ronda de comodines, que se disputó en Dodger Stadium. El lanzador Yoshinobu Yamamoto logró nueve ponches y laboró hasta la séptima entrada por los Dodgers, quienes anotaron cuatro veces en el sexto episodio. La novena angelina se medirá ahora a los Filis de Filadelfia.

En el otro duelo de la Liga Nacional, los Padres de San Diego blanquearon 3-0 a los Cachorros de Chicago y empataron 1-1 la serie.

En la Liga Americana, los Yanquis de Nueva York lograron un agónico triunfo 4-3 ante los Medias Rojas de Boston con el que forzaron el juego de desempate. En tanto, los Guardianes de Cleveland también igualaron la serie al derrotar 6-1 a los Tigres de Detroit.

