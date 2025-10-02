▲ Las mexicanas Alondra Salazar (derecha) y Rebeca Cortés (izquierda) lograron el 2-3 en la prueba de lanzamiento de jabalina F54 del Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025. La primera logró una distancia de 16.83 metros, lo que representó su mejor marca personal, mientras su compatriota consiguió 15.48. La iraní Elham Salehi se llevó el oro con 17.06. Foto @COPAME