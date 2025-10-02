Jueves 2 de octubre de 2025, p. a12
A 57 años de los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se obtuvo la mayor cantidad de medallas en la historia del país –tres oros y el mismo número de platas y bronces–, la Lotería Nacional lanzó un billete conmemorativo y realizará un sorteo el 7 de octubre con un premio ma-yor de 21 millones de pesos en tres series.
“Acabo de leer que la idea del nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) es superar esa cifra, ojalá que se logre, pero no es fácil”, comentó.
“No tenemos capacitación de entrenadores, ese es el talón de Aquiles, no de la natación, sino del deporte en México; se necesitan instructores más profesionales. De 1968 a la fecha hemos dado tumbos, no puede ser que se consiguieron nueve medallas y después no ha habido gran cosa”, agregó el ex dirigente de la Conade.
En 1968, Felipe Tibio Muñoz conquistó medalla de oro en la prueba de 200 metros estilo pecho, mientras María Teresa Ramírez obtuvo bronce en los 800 metros libres. Estas son las únicas preseas olímpicas de México en la disciplina.
Se vale soñar
En días recientes, Rommel Pacheco, titular de la Conade, subrayó que de “ hacer todo como se debe, se puede soñar con superar lo conseguido en 1968” en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Al acto de la develación del billete conmemorativo acudieron: Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional; Óscar Soto, subdirector de Cultura Física de la Conade, así como los ex atletas olímpicos Luis Niño de Rivera y María Teresa Ramírez.
Salomón destacó que con 255 años de historia, la institución ha acompañado al país y hoy, como parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien celebra a la par de esta conmemoración su primer año de mandato, ha señalado que la transformación de México también se construye desde lo social, lo cultural y, de manera muy especial, desde el deporte, “es un eje estratégico de su visión de gobierno, porque fortalece el tejido social, impulsa la igualdad, abre oportunidades a la juventud y enorgullece a toda la nación”.