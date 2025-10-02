Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. a12

A 57 años de los Juegos Olímpicos de México 1968, donde se obtuvo la mayor cantidad de medallas en la historia del país –tres oros y el mismo número de platas y bronces–, la Lotería Nacional lanzó un billete conmemorativo y realizará un sorteo el 7 de octubre con un premio ma-yor de 21 millones de pesos en tres series.

“Acabo de leer que la idea del nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) es superar esa cifra, ojalá que se logre, pero no es fácil”, comentó.

“No tenemos capacitación de entrenadores, ese es el talón de Aquiles, no de la natación, sino del deporte en México; se necesitan instructores más profesionales. De 1968 a la fecha hemos dado tumbos, no puede ser que se consiguieron nueve medallas y después no ha habido gran cosa”, agregó el ex dirigente de la Conade.

En 1968, Felipe Tibio Muñoz conquistó medalla de oro en la prueba de 200 metros estilo pecho, mientras María Teresa Ramírez obtuvo bronce en los 800 metros libres. Estas son las únicas preseas olímpicas de México en la disciplina.