Jueves 2 de octubre de 2025, p. a12

A menos de dos años del paso de Otis y a uno de John, huracanes que causaron severos daños en Acapulco, los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis confirmaron a los primeros invitados para la edición 2026 del torneo guerrerense.

Álvaro Falla, director del certamen, anunció a Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y Lorenzo Musetti (9) como los jugadores top-10 que encabezarán la competencia, la cual se realizará del 21 al 28 de febrero próximos en Acapulco.

“Tenemos un buen cuadro para 2026. En la lista están tenistas que ya fueron campeones, como Zverev, y viejos conocidos, tal es el caso de Grigor Dimitrov. Vamos a tener una excelente competencia y el público se la va a pasar muy bien”, comentó Falla.

Zverev llegará al puerto con la meta de levantar el Guaje de Plata luego de disputar la final de 2019, en la cual cayó frente a Nick Kyrgios. En 2021, el alemán obtuvo su revancha para coronarse ante Stefanos Tsitsipas.

El estadunidense Shelton, de 22 años de edad, obtuvo su primer Masters 1000 esta temporada en Canadá y suma tres títulos ATP, mientras Musetti, de Italia, busca un nuevo título después de conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

También participarán el noruego Casper Ruud (12), Alejandro Davidovich (20), Flavio Cobolli (22), Grigor Dimitrov (27) y Frances Tiafoe (28).

“Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más. Seis jugadores dentro del top-20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco. Vamos a disfrutar mucho esta semana con la mejor competencia acompañada de las mejores experiencias”, añadió Falla.