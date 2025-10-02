Deportes
PSG vence al Barça
Foto
▲ El París Saint-Germain se impuso ayer 2-1 al Barcelona con un agónico gol al minuto 90 por parte del portugués Gonçalo Ramos en el duelo estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones. Mientras, el mexicano Rodrigo Huescas salió lesionado en la derrota del Copenhague 2-0 ante el Qarabag. En otros resultados: Arsenal 2-0 Olympiacos, Mónaco 2-2 Manchester City, Nápoles 2-1 Sporting Lisboa, Leverkusen 1-1 PSV y Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao. En la imagen, el parisino Senny Mayulu y el azulgrana Gerard Martin en la férrea disputa por el esférico durante el partido celebrado en Montjuic.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. a11
