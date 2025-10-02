Erendira Palma Hernández

La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025

Apenas comenzó ayer la venta oficial de boletos para el Mundial 2026 y en las páginas de reventa ya se ofrecían los tickets con precios que superaban 300 mil pesos para ver el juego inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca (recién nombrado Banorte).

Si bien la FIFA señaló que los precios irían desde 60 dólares (mil 125 pesos) hasta 6 mil 730 (125 mil 984) para los asientos más exclusivos en la final del torneo, se reservó los detalles de los costos por partido; además de que aplicará una tarifa dinámica, por lo que estos montos podrían variar en los próximos días.

Ahora, al comenzar la venta, el portal The Athletic reveló que los boletos de 60 dólares eran escasos y sólo daban acceso a juegos de la fase de grupos en la parte superior de los estadios, mientras para la final el costo alcanzaba 4 mil 210 dólares (77 mil 416 pesos). ESPN indicó que la entrada más costosa para el duelo inaugural era de 33 mil 507 pesos.

Ante el infortunio de no haber sido seleccionados en el sorteo de la FIFA para acceder a la compra de tickets en la preventa para tarjetahabientes VISA, los seguidores encontraron las entradas en portales de reventa como Stubhub, Viagogo y Seatpick, donde los precios superaban en gran medida a los oficiales.

Para el juego inaugural se podían encontrar en reventa entradas desde 41 mil pesos en categoría 4 –asignada por la FIFA como la más económica– en Stubhub, hasta 311 mil en Seatpick en categoría 1 –la zona más cercana al terreno de juego–.