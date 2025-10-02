México iguala 2-2 con España
Jueves 2 de octubre de 2025, p. a11
Gilberto Mora confirmó su buen nivel al anotar el doblete con el que la selección mexicana Sub-20 rescató ayer un empate 2-2 ante su simi-lar de España, en partido de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se celebra en Chile.
El mediocampista de los Xolos de Tijuana, de apenas 16 años de edad, volvió a brillar en el certamen mundialista e incluso se convirtió en tendencia en X, con más de 13 mil menciones, al marcar en la recta final del encuentro, al minuto 87, el segundo tanto con el que el representativo nacional, dirigido por Eduardo Arce, consiguió la igualada que lo mantiene con vida en el torneo.
“Feliz de ayudar a mi equipo. Es importante que todo lo que hago es para ellos, me siento contento y continuaremos el trabajo para marcar más goles”, señaló al término del encuentro Mora, quien, según varios medios, fue observado por visores de clubes europeos.
Por su parte, el técnico tricolor alabó el trabajo de su pupilo. “Es un chico muy centrado, muy maduro, no necesita que se le insista en que esté con los pies en la tierra”, comentó.
En el partido disputado ayer en el estadio Nacional de Santiago, Mora, quien también ha sido convocado por la selección mayor, dirigida por Javier Vasco Aguirre, y que está en busca de un lugar para disputar el próximo Mundial de 2026, sorprendió a los ibéricos al minuto 32, cuando conectó un pase de su compañero Elías Montiel para vencer al arquero contrario, Fran González, y poner el 1-0 en la pizarra.
No obstante, un bombazo del español Pablo García desde la fron-tal del área emparejó los cartones (1-1) al 42.
En el segundo tiempo, un penal convertido por Iker Bravo al 80, tras una barrida de César Bustos, puso el 2-1 en favor de La Roja y le complicó el juego al Tricolor, que parecía estar cerca de quedarse con una dolorosa derrota pese al buen desempeño que mostró durante todo el encuentro.
Sin embargo, al minuto 87, en una jugada de conjunto, Mora sacó la casta y soltó un remate de derecha dentro del área para firmar el 2-2 definitivo, con lo que le dio esperanza a los mexicanos.
Pese a este resultado, el conjunto tricolor, ubicado dentro del Grupo C, el cual completan Brasil y Marruecos, aún no asegura su clasificación a la siguiente ronda, toda vez que suma apenas dos unidades, tras los empates ante los cariocas (también por 2-2) y el conjunto ibérico.
De esta manera, los tricolores tendrán que pelear por su boleto a octavos de final el próximo sábado ante Marruecos, líder del sector con seis unidades, luego de su triunfo de ayer por 2-1 sobre Brasil, tercero con un punto.
Por su parte, España quedó al borde de la eliminación tras ocupar el cuarto sitio, con un punto, luego de debutar con una derrota 2-0 ante Marruecos.
En duelos del grupo D, Cuba empató 2-2 ante Italia, segunda del sector con cuatro puntos, mientras Argentina se colocó de líder, con seis unidades, tras golear 4-1 a Australia, que quedó prácticamente eliminada del certamen al no ganar ni un punto. Los isleños son terceros, con una unidad.