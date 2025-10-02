▲ La joya tricolor de 16 años continúa brillando en el Mundial de la categoría que se celebra en Chile y ya está en la mira de los visores de varios clubes europeos. Foto Ap

Jueves 2 de octubre de 2025, p. a11

Gilberto Mora confirmó su buen nivel al anotar el doblete con el que la selección mexicana Sub-20 rescató ayer un empate 2-2 ante su simi-lar de España, en partido de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se celebra en Chile.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana, de apenas 16 años de edad, volvió a brillar en el certamen mundialista e incluso se convirtió en tendencia en X, con más de 13 mil menciones, al marcar en la recta final del encuentro, al minuto 87, el segundo tanto con el que el representativo nacional, dirigido por Eduardo Arce, consiguió la igualada que lo mantiene con vida en el torneo.

“Feliz de ayudar a mi equipo. Es importante que todo lo que hago es para ellos, me siento contento y continuaremos el trabajo para marcar más goles”, señaló al término del encuentro Mora, quien, según varios medios, fue observado por visores de clubes europeos.

Por su parte, el técnico tricolor alabó el trabajo de su pupilo. “Es un chico muy centrado, muy maduro, no necesita que se le insista en que esté con los pies en la tierra”, comentó.

En el partido disputado ayer en el estadio Nacional de Santiago, Mora, quien también ha sido convocado por la selección mayor, dirigida por Javier Vasco Aguirre, y que está en busca de un lugar para disputar el próximo Mundial de 2026, sorprendió a los ibéricos al minuto 32, cuando conectó un pase de su compañero Elías Montiel para vencer al arquero contrario, Fran González, y poner el 1-0 en la pizarra.

No obstante, un bombazo del español Pablo García desde la fron-tal del área emparejó los cartones (1-1) al 42.