El mandatario amenazó con cambiar las sedes
El futbol es más grande que cualquier líder y sobrevivirá a sus regímenes, advierte vicepresidente del organismo rector del balompié
Jueves 2 de octubre de 2025, p. a10
La FIFA le recordó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el único organismo que puede decidir en última instancia qué ciudades albergarán los partidos del próximo Mundial 2026, lue-go de que el mandatario sugirió la semana pasada que estos podrían “ser movidos” en caso de que alguna sede sea considerada “no segura” para el certamen.
“Es un torneo de la FIFA, es jurisdicción de la FIFA y ella es quien toma esas decisiones”, afirmó el vicepresidente del máximo órgano rector del futbol mundial, el canadiense Víctor Montagliani, ayer en un acto celebrado en el Allianz Stadium de Londres.
Los comentarios de Trump surgieron el pasado jueves, cuando fue cuestionado por la prensa sobre la seguridad en las ciudades estadunidenses en donde se llevarán a cabo encuentros del Mundial y que se oponen a sus medidas represi-vas contra la inmigración y el crimen, como Los Ángeles, en donde hay ocho partidos programados.
Las ciudades de Estados Unidos que serán anfitrionas son East Rutherford, Nueva Jersey; Inglewood, California; Foxborough, Massachusetts; Houston; Arlington, Texas; Atlanta; Seattle; Santa Clara, California; Filadelfia; Kansas City, Misuri; y Miami Gardens, Florida.
Este año, el mandatario republicano ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas a pesar de las objeciones de líderes locales y estatales.
“Razones de seguridad”
“Si creo que no es seguro, lo moveremos a otra ciudad”, señaló el dirigente a periodistas en el Despacho Oval.
“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos (de Los Ángeles 2028), pero especialmente para la Copa, ya que se juega en muchas sedes, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, agregó el republicano.
Asimismo, Montagliani, también presidente de la Concacaf, aseguró que el deporte es “más grande” que cualquier debate político actual.
“Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el futbol es más grande que ellos y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país”, mencionó, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien es un visitante regular de la Casa Blanca, hasta el momento no se ha manifestado públicamente al respecto.
Por otra parte, el canadiense reiteró su oposición a ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones para la edición de 2030, en la que España, junto con Marruecos y Portugal, es una de las anfitrionas, aunque sí se mostró entusiasmado con la iniciativa de ampliar de 32 a 48 equipos el Mundial de Clubes. “No veo el argumento en favor de 64 equipos. No sólo nos oponemos nosotros, sino también la UEFA y Asia”, afirmó.
“Pero el Mundial de Clubes fue un éxito. Tenemos que averiguar qué es factible, qué cambios tenemos que hacer sobre el número de equipos y los topes de cada país que teníamos para este año”, concluyó.
Evade tema de Israel
Por otro lado, en el tema de las sanciones a Israel por el genocidio en Palestina, la FIFA le aventó la pelota a la UEFA, según un reporte de The Independent.
El medio británico ha podido saber que una discusión sobre la posible prohibición de Israel en el futbol internacional no está en la agenda de la reunión del Consejo de la FIFA de este jueves en Zúrich, por lo que está descartada la votación.
Esto ocurre en medio de la creencia generalizada de que Infantino no quiere agraviar políticamente al presidente Trump –con quien tiene una estrecha relación– antes del Mundial. Incluso, el Departamento de Estado de dicho país ha declarado que se opondrá a cualquier intento de prohibir la entrada a Israel.
Además, Infantino se encontraría en una situación compleja debido a su relación con Trump, pero también por su cercanía a los países de la Confederación Asiática de Futbol que apoyarían una prohibición para Israel.
La FIFA ha sido acusada repetidamente de postergar una votación en contra de Israel desde que la Asociación Palestina de Futbol pidió en abril de 2024 que se impusieran sanciones por los ataques en la franja de Gaza.
Algunos directivos de la UEFA querían impulsar una reunión de su comité ejecutivo para decidir sobre la prohibición esta semana, pero la reunión se ha pospuesto debido a los intentos de Trump de negociar un acuerdo de paz.
La presidenta de la Federación Noruega de Futbol, Lise Klaveness, y el titular de la Federación Turca, Ibrahim Haciosmanoglu, se han sumado a las peticiones ante la FIFA y la UEFA para prohibir la participación de Israel en las competencias internacionales, entre ellas las eliminatorias para la Copa 2026.
Una Comisión de Investigación de Naciones Unidas emitió un informe este mes que concluye que Israel cometió genocidio durante la guerra en Gaza, por lo que también lanzó un llamado a la FIFA y la UEFA para tomar acciones al respecto.
(Con información de Ap y The Independent)