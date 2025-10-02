De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. a10

La FIFA le recordó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es el único organismo que puede decidir en última instancia qué ciudades albergarán los partidos del próximo Mundial 2026, lue-go de que el mandatario sugirió la semana pasada que estos podrían “ser movidos” en caso de que alguna sede sea considerada “no segura” para el certamen.

“Es un torneo de la FIFA, es jurisdicción de la FIFA y ella es quien toma esas decisiones”, afirmó el vicepresidente del máximo órgano rector del futbol mundial, el canadiense Víctor Montagliani, ayer en un acto celebrado en el Allianz Stadium de Londres.

Los comentarios de Trump surgieron el pasado jueves, cuando fue cuestionado por la prensa sobre la seguridad en las ciudades estadunidenses en donde se llevarán a cabo encuentros del Mundial y que se oponen a sus medidas represi-vas contra la inmigración y el crimen, como Los Ángeles, en donde hay ocho partidos programados.

Las ciudades de Estados Unidos que serán anfitrionas son East Rutherford, Nueva Jersey; Inglewood, California; Foxborough, Massachusetts; Houston; Arlington, Texas; Atlanta; Seattle; Santa Clara, California; Filadelfia; Kansas City, Misuri; y Miami Gardens, Florida.

Este año, el mandatario republicano ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas a pesar de las objeciones de líderes locales y estatales.

“Razones de seguridad”

“Si creo que no es seguro, lo moveremos a otra ciudad”, señaló el dirigente a periodistas en el Despacho Oval.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos (de Los Ángeles 2028), pero especialmente para la Copa, ya que se juega en muchas sedes, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, agregó el republicano.

Asimismo, Montagliani, también presidente de la Concacaf, aseguró que el deporte es “más grande” que cualquier debate político actual.

“Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el futbol es más grande que ellos y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país”, mencionó, mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien es un visitante regular de la Casa Blanca, hasta el momento no se ha manifestado públicamente al respecto.

Por otra parte, el canadiense reiteró su oposición a ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones para la edición de 2030, en la que España, junto con Marruecos y Portugal, es una de las anfitrionas, aunque sí se mostró entusiasmado con la iniciativa de ampliar de 32 a 48 equipos el Mundial de Clubes. “No veo el argumento en favor de 64 equipos. No sólo nos oponemos nosotros, sino también la UEFA y Asia”, afirmó.