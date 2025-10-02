▲ El Museo del Prado anunció ayer la incorporación a su colección de una obra de enconchado de la Virgen de Guadalupe, una de las piezas más destacadas de la exposición Tan lejos, tan cerca: Guadalupe de México en España. La pieza se prestó en calidad de depósito por un año. De acuerdo con la pinacoteca, es una pintura de gran formato, elaborada con la técnica del enconchado, que representa a la Virgen y que procede del antiguo convento de la Preciosísima Sangre de las monjas capuchinas en Castellón de la Plana. El Prado destaca la calidad, tamaño y delicadeza de la obra, que es una de las “más espectaculares” muestras de enconchado. Foto Museo del Prado (Con información de Europa Press)