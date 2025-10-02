Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 4

Barcelona. El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, anunciaron un acuerdo por el que el Ministerio de Cultura aportará 200 mil euros al fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la reconstrucción de Gaza, tras una reunión en el marco del Mondiacult de Barcelona.

El fondo será gestionado por la Unesco y estará dirigido a atender la emergencia en términos de educación, cultura, comunicación e información, tan pronto como se pueda acceder al terreno, informaron las autoridades españolas en un comunicado.

Esta aportación, que estará destinada a proporcionar ayuda sicosocial a estudiantes, salvaguardar el patrimonio y dar apoyo a periodistas, se suma a 100 mil euros que el Ministerio de Cultura aporta anualmente al programa TEJA, que brinda apoyo a artistas y profesionales de ese ramo en situaciones de emergencia, y mediante el cual artistas palestinos viajan a ese país para realizar residencias artísticas.

En tanto, durante la ceremonia de clausura del Mondiacult 2025, realizada ayer, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, aseguró que en esta edición se incluyeron temas como la educación, los saberes científicos y autóctonos. “No se puede conservar y defender la biodiversidad cultural sin defender la biodiversidad por medio de la protección de las culturas. No se puede proteger las culturas sin proteger la naturaleza. Es la misma batalla”.