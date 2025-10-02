▲ La filósofa francesa Hélène Cixous comentó que Shakespeare, incluso con sus “historias sobre masacres, desafíos, traición y vergüenza, no llegó a escribir sobre masacres de pueblos enteros”. Foto Europa Press

Madrid. La filósofa y escritora francesa Hélène Cixous, Premio Formentor de las Letras 2025, ha mostrado su tristeza por el “estado del mundo” y ha asegurado que ni siquiera Shakespeare en sus libros de “guerra, masacres, vergüenza y traición” hablaba de la destrucción de “pueblos enteros”, como ocurre en la actualidad.

“Adoro a Shakespeare, para mí es un maestro... Él ya escribió sobre masacres, desafíos, traición, vergüenza. Y eso es lo que se nos tiene que quedar, especialmente estas historias de traición, pero él no llegó a escribir sobre masacres de pueblos enteros. Eso no es algo que esté en su obra, no habla de la destrucción de todo un pueblo, de la crueldad contra millones de personas. Es interesante ver y reflexionar que nosotros podemos ser incluso peores que lo que Shakespeare escribió”, explico Cixous en un encuentro con los medios ayer en Madrid, donde recibió por la tarde el galardón.

Al agradecer por el Formentor –un “premio bellísimo”–, reiteró que no está “tranquila” con el mundo porque siempre está pensando en “cuál será la próxima guerra que va a humillar” a la sociedad.

“No sólo hablo de Palestina, sino de Ucrania: una masacre enorme, que tiene cierta originalidad –entre comillas–. Lo que está sucediendo en Palestina es algo que ya viene sucediendo desde hace años. Estamos hablando ahora mismo de una masacre que está sucediendo en Europa. Lo que estamos viendo es una invasión de un pueblo a otro, que no está siendo dictado por el racismo, sino por la mera pulsión, por el poder, la apropiación y la conquista de otro pueblo y de otro país.”

En este punto, la autora hizo una descripción de Donald Trump –quien la deja “estupefacta”– en la que lo ha comparado con Hitler o Putin; aunque a Hitler le ha reconocido que era “consecuente” con lo que pensaba, cosa que, a su juicio, el presidente estadunidense no lo es.