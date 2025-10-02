▲ El Auditorio Nacional espera a 10 mil espectadores en cada una de las dos funciones de El lago de los cisnes el 11 de octubre. Foto García-Jáuregui/CND

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 3

El clásico del ballet universal, El lago de los cisnes, regresa al Auditorio Nacional en una versión que combina rigor técnico, sensibilidad dramática y visión contemporánea.

La Compañía Nacional de Danza (CND) ofrecerá dos funciones el 11 de octubre, con Erick Rodríguez al frente de la dirección artística y Elisa Carrillo como directora adjunta.

La Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro Gavriel Heine, acompaña la propuesta coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, en un montaje que integra música en vivo y el vestuario diseñado por Mireya Rodríguez y Miguel Garaventa.

“Cada función exige control absoluto de los adagios, giros y saltos”, explicó Ana Elisa Mena, primera bailarina de la CND.

“Odette y Odile son facetas de un mismo ser que se enfrentan entre sí, confrontando el bien y el mal que todos llevamos dentro. Mantener la técnica impecable mientras se transmite la emoción requiere concentración y resistencia física.”

Junto a Mena, Alejandro Hidalgo y Argenis Montalvo, primer y segundo bailarín, respectivamente, y Greta Elizondo, primera solista, hablaron de los retos técnicos. Hidalgo comentó: “En esta versión contemporánea, Sigfrido no está aislado; interactúa con su entorno, enfrenta desafíos y toma decisiones que reflejan la vida cotidiana. Nos permite mostrar su humanidad y vulnerabilidad”.

Argenis Montalvo añadió que la historia se acerca a la vida real: “Sigfrido y Von Rothbart no son sólo personajes de un cuento; sus acciones reflejan emociones humanas como el desamor, la venganza y decisiones cotidianas, lo que hace a la historia más cercana y tangible para el espectador”.

Greta Elizondo mencionó la fuerza de la música de Chaikovski y la riqueza interpretativa de la puesta en escena.