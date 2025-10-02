Ricardo Dávila

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 2

Kunming. En el suroeste de China, en la provincia de Yunnan, la Exposición Cultural 2025 en Kunming se llena de sonidos y colores. Bajo una carpa iluminada con luz blanca, entre visitantes que recorren los pasillos en busca de piezas únicas, una mujer acomoda calcomanías de personajes coloridos y alegres: algunos en forma de hongo, otros en forma de seres míticos. No se trata sólo de una vendedora: es Peng Jia Jia, una ilustradora y emprendedora cultural que ha decidido transformar la tradición ancestral de China en arte contemporáneo.

La marca JiangJiangHao, que desarrolló junto con su compañera Da Lian Lian, más que una expresión cultural parece una declaración de principios. En dialecto local, significa “todo está en su justa medida”, filosofía que tiene de base una vida oportuna y satisfactoria, sin búsquedas excesivas. Sus piezas recuperan la antigua cultura de bendiciones con diferentes peticiones, como la protección, la buena suerte, la abundancia, la riqueza y la paz. Su meta es clara: combinar lo tradicional con un estilo moderno y atractivo que dialogue con nuevas generaciones y audiencias.

Peng menciona su fuerte arraigo por su lugar de nacimiento, Yunnan, China, como fuente de inspiración de su obra. “Amo mucho a mi patria y a mi natal Yunnan. Aquí hay una riqueza de historia, humanidades, etnias, animales, plantas y otros recursos que me proveen de inspiración creativa constante”, afirma como un puente entre lo clásico y lo moderno.

Yunnan como universo simbólico

Para Peng, la historia cultural de la región donde habita es muy relevante para su obra: “he integrado muchos elementos étnicos, por ejemplo, la cultura del caballo acorazado de la nacionalidad Bai, las características paisajísticas de diversas ciudades y la cultura local Wamao de Yunnan, expresándolos con mi estilo de pintura”, señala.

Un ejemplo es una de sus piezas donde se muestra a un hombre con ropa imperial montando un dragón y su significado es una bendición por la abundancia. Esta creación se titula Que el dragón ascendente traiga abundancia de riquezas o, en otras palabras, “que fluya la prosperidad como un dragón ascendente”.

Peng recuerda que la nacionalidad Bai solía colocar imágenes protectoras en sus casas y en los festivales para pedir bendiciones y alejar lo negativo. La tradición de pegar “dioses en la puerta” persiste en la cultura china. Ella toma esas raíces y las transforma en objetos contemporáneos como calcomanías, sudaderas, postales, impresiones textiles artesanales y otros productos hechos a mano. Entre sus obras también está el gato de teja, un amuleto ubicado en la cima de las casas antiguas en Yunnan.