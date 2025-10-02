Eirinet Gómez

“¿Me copias, Zena?” Con esa frase, transmitida desde el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comenzó una histórica llamada entre estudiantes y la astronauta Zena Cardman, a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Entre risas, nervios y preguntas curiosas, los jóvenes consultaron sobre la vida sin gravedad, la salud mental en órbita y los retos de cuidar la Tierra vista desde el exterior del planeta.

Desde Zacatenco, la voz de los estudiantes llegó clara y firme a la astronauta.

–¿Cómo se siente vivir sin gravedad? –preguntó una alumna.

–Estar en ingravidez es muy divertido y es increíble lo rápido que mi cerebro se adaptó a cosas como trabajar al revés o cargar cosas con los pies.

Zena Cardman es una científica especializada en geología y biología, comandante de la misión SpaceX Crew-11, donde realiza experimentos relacionados con la fisiología humana en microgravedad y estudios sobre el impacto del espacio en la salud mental y física de los tripulantes.

El contacto directo con la estación –ubicada a más de 400 kilómetros de la Tierra y la cual se mueve a una velocidad de 7.6 kilómetros por segundo– fue impulsado por el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), el planetario y radioaficionados, que desarrollaron antenas, un software y transmisores para lograr la comunicación.

Logro técnico

Hasta ahora, México llevaba 25 años intentando establecer este enlace. Concretarlo significa un logro técnico, ya que requiere coordinación, sincronización con la órbita de la estación y equipos especializados para conectarse.

Ceder la llamada por radio a estudiantes de diversos niveles educativos, dijo el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, tiene el propósito de acercar la exploración espacial a las nuevas generaciones. Demuestra que es posible interactuar directamente con quienes están en órbita.

–¿Cómo cuidan la salud mental en el espacio? –quiso saber una joven de nombre Verónica.

–Muy buena pregunta. Para mí, igual que en la Tierra, asegurarme de dormir lo suficiente y hacer ejercicio es muy importante para mi salud mental. También priorizo llamar a mi familia y amigos.

–¿Qué comen los astronautas en el espacio y por qué?

–Principalmente comemos alimentos deshidratados por congelación. Así no se echan a perder durante años y aquí podemos rehidratarlos usando el agua reciclada en vez de tener que lanzar grandes cantidades de agua, que es muy pesada y cara.

–¿En qué piensas cuando miras la Tierra desde la EEI?

–Pienso en lo hermoso que es nuestro planeta, en lo conectados que estamos todos, y en la gran cantidad de lugares que aún no conozco.

Además de los requerimientos técnicos, los organizadores presentaron una solicitud al programa de Radioafición en la EEI (ARISS) con un año de anticipación –como lo hacen otros países–, e iniciaron un seguimiento para que éste lo presente ante la NASA.