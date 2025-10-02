Eirinet Gómez

Jane Goodall, etóloga y naturalista reconocida por sus investigaciones pioneras sobre el comportamiento de los chimpancés, falleció ayer a los 91 años, de causas naturales, durante una gira de charlas por Estados Unidos, informó el instituto que lleva su nombre.

“Jane cambió la forma en que el mundo entiende a los animales, a las personas y al mundo natural. Desde sus revolucionarios descubrimientos en Gombe, Tanzania, hasta su incansable labor por la conservación y la paz”, agregó el instituto a través de su cuenta oficial de Instagram.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres. Desde niña mostró un profundo amor por los animales que la llevó a viajar a Kenia a los 23 años, donde conoció al famoso antropólogo Louis Leakey. Tres años después, por invitación de Leakey, comenzó a estudiar chimpancés en Gombe, en lo que hoy es Tanzania.

Aquel proyecto de los años 50 transformó la primatología y la comprensión de la relación entre los humanos y los animales. Sus observaciones revelaron que los chimpancés, al igual que las personas, utilizan herramientas y poseen personalidades emotivas distintivas.

Desconexión entre la humanidad y la naturaleza

A finales de septiembre, Goodall visitó México para un encuentro con jóvenes, en el que lanzó un llamado a favor de la conservación ambiental: “No creo que Elon Musk vaya a poblar otro planeta, sólo tenemos éste y tenemos que cuidarlo. Aún tenemos una ventana de tiempo para reunir esfuerzos y hacer algo por revertir el daño a los ecosistemas”.

Durante su charla, señaló que desde la revolución industrial hasta hoy se ha afectado y robado el futuro de los niños, y que en los últimos 40 años se ha acelerado la desconexión entre la humanidad y la naturaleza.

“Es muy triste ver a un niño que en lugar de observar las mariposas y las aves en el jardín, ahora está metido en la tablet, cuando está demostrado que necesitamos el mundo natural para nuestro desarrollo y salud, sobre todo en la infancia”, subrayó.

En el contexto de la sexta extinción, Goodall recordó que las personas somos parte del mundo natural y dependemos de los ecosistemas naturales –donde cada especie por pequeña que parezca juega un papel estratégico– para sobrevivir. “Necesitamos agua, aire, alimento, etcétera”.