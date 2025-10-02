Capital
Ver día anteriorJueves 2 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/02. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Equipan a primarias y secundarias/
A nterior
 
Equipan a primarias y secundarias
Foto
▲ La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha ayer el programa Mixtli Digital en la secundaria 166 Alfonso Reyes, ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras. Con una inversión de más de mil 400 millones de pesos, la estrategia tiene como meta equipar a 3 mil primarias y secundarias con computadoras, tabletas, lentes de realidad virtual, impresoras 3D, telescopios y pizarras digitales, proyectores con laptop y microcontroladores para programar.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 33
A nterior