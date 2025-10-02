▲ La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha ayer el programa Mixtli Digital en la secundaria 166 Alfonso Reyes, ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras. Con una inversión de más de mil 400 millones de pesos, la estrategia tiene como meta equipar a 3 mil primarias y secundarias con computadoras, tabletas, lentes de realidad virtual, impresoras 3D, telescopios y pizarras digitales, proyectores con laptop y microcontroladores para programar. Foto La Jornada