Jueves 2 de octubre de 2025

Más de cinco horas se prolongaron las maniobras que realizaron policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local para retirar un tráiler, con una caja de carga para 25 toneladas de leche, que se quedó varado en el carril confinado del Metrobús de la línea 3 en avenida Balderas, a la altura de la calle Ayuntamiento.

Minutos antes de las 6 de la mañana, el conductor del tráiler, identificado por las autoridades capitalinas como Eduardo G, de 30 años de edad, desvió su ruta debido a que avenida Bucareli, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, continúa cerrada a la circulación con vallas metálicas de más de 2.5 metros de altura.

El cierre de la vialidad principal se debe a las recientes manifestaciones y por la movilización que se realizará este 2 de octubre, conmemorativa de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.