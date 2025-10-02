Jueves 2 de octubre de 2025, p. 33
Más de cinco horas se prolongaron las maniobras que realizaron policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local para retirar un tráiler, con una caja de carga para 25 toneladas de leche, que se quedó varado en el carril confinado del Metrobús de la línea 3 en avenida Balderas, a la altura de la calle Ayuntamiento.
Minutos antes de las 6 de la mañana, el conductor del tráiler, identificado por las autoridades capitalinas como Eduardo G, de 30 años de edad, desvió su ruta debido a que avenida Bucareli, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, continúa cerrada a la circulación con vallas metálicas de más de 2.5 metros de altura.
El cierre de la vialidad principal se debe a las recientes manifestaciones y por la movilización que se realizará este 2 de octubre, conmemorativa de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.
El conductor de la pesada unidad de color blanco, marca Volvo, con placas 50AF2R, refirió que su destino era el municipio de Acapulco, Guerrero.
En la caja del tráiler, placas 89UJ5T, se hallaban 25 toneladas de leche líquida, las cuales fueron descargadas por al menos 30 elementos de Tránsito.
El conductor se quedó atorado con la guarnición del carril confinado del Metrobús. En las primeras maniobras para retirar la pesada unidad con una grúa, la caja se fracturó, por lo que fue necesario descargar el producto lácteo.
El Metrobús suspendió el servicio en la estación Juárez, por lo que los usuarios se vieron afectados más de cinco horas.