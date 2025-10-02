Serán financiadas por los gobiernos federal, capitalino y del Edomex, dice
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 33
Los gobiernos federal, de la capital del país y del estado de México analizan realizar obras de infraestructura que permitan una solución de fondo al problema de las inundaciones cíclicas en el oriente del valle de México, mismas que financiarán de manera tripartita y se darán a conocer en un par de semanas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Luego de hacer un balance de las inundaciones del pasado fin de semana, Sheinbaum subrayó que con independencia de que llovió como no se había visto en 40 años, las inundaciones se han agravado por el hundimiento del suelo en esa zona, producto del exceso en la extracción de agua.
Mencionó que esto ha afectado especialmente a la línea A del Metro, en la cual también se consideran obras de reparación. Ya hay un proyecto ejecutivo y la idea es ver si podemos iniciar el próximo año sin interrumpir el servicio, eso es muy importante.
Indicó que en la atención a la emergencia y posteriormente el apoyo a las familias damnificadas hay un protocolo específico, no es que en este caso se improvisaran acciones. Se determinó que en las zonas más afectadas del municipio de Nezahualcóyotl se entregarán 8 mil pesos a cada familia damnificada para que comiencen con las labores de limpieza de sus viviendas, una vez que ya fueron censadas por personal de la Secretaría del Bienestar.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las precipitaciones pluviales en este septiembre han sido 82 por ciento mayores a las habituales en el mismo mes, al registrarse 246 milímetros, cuando el promedio histórico ha sido de 135 milímetros. Las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, donde se identificaron 3 mil 521 viviendas afectadas.
Por la tarde, la mandataria capitalina entregó apoyos de 8 mil hasta 50 mil pesos a las familias damnificadas de Iztapalapa, de acuerdo con el daño en sus viviendas.
A su vez, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, informó que en esa entidad las afectaciones más importantes se registraron en dos colonias de Nezahualcoyotl: Vicente Villada, que son 6 mil 800 viviendas afectadas, y Las Águilas, con mil 600.
El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, dijo que si bien esta fue una de las lluvias más intensas en el valle de México, también afectó el hecho de que, producto de los hundimientos del suelo que hay, se detectó que en algunos colectores que deberían conducir el agua al drenaje de Xochiaca, hay contrapendientes que impidieron que el agua se canalizara hacia esa zona.