Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 33

Los gobiernos federal, de la capital del país y del estado de México analizan realizar obras de infraestructura que permitan una solución de fondo al problema de las inundaciones cíclicas en el oriente del valle de México, mismas que financiarán de manera tripartita y se darán a conocer en un par de semanas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de hacer un balance de las inundaciones del pasado fin de semana, Sheinbaum subrayó que con independencia de que llovió como no se había visto en 40 años, las inundaciones se han agravado por el hundimiento del suelo en esa zona, producto del exceso en la extracción de agua.

Mencionó que esto ha afectado especialmente a la línea A del Metro, en la cual también se consideran obras de reparación. Ya hay un proyecto ejecutivo y la idea es ver si podemos iniciar el próximo año sin interrumpir el servicio, eso es muy importante.

Indicó que en la atención a la emergencia y posteriormente el apoyo a las familias damnificadas hay un protocolo específico, no es que en este caso se improvisaran acciones. Se determinó que en las zonas más afectadas del municipio de Nezahualcóyotl se entregarán 8 mil pesos a cada familia damnificada para que comiencen con las labores de limpieza de sus viviendas, una vez que ya fueron censadas por personal de la Secretaría del Bienestar.