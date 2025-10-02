Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 32

Concejales de oposición en Miguel Hidalgo reprocharon que al inicio del tercer trimestre del año la alcaldía no ha entregado algunos programas sociales; advirtieron que el “programa estrella” de seguridad, Blindar MH, no ha cumplido las expectativas, y denunciaron deficiencias administrativas y en infraestructura dentro del mismo órgano político-administrativo para mujeres que ejercen su maternidad.

En sus posicionamientos, durante el primer informe anual de gobierno que presentó el alcalde Mauricio Tabe, exigieron, además, transparentar los permisos de construcción y abrir la información sobre obra pública, licitaciones, padrones y presupuesto.

El alcalde reconoció que “hay temas donde hay que corregir y hay que apretar el paso”, defendió resultados en seguridad al asegurar que hubo una disminución en la incidencia delictiva de 10.5 por ciento en el año reciente, y anunció la creación de una nueva dirección ejecutiva de medio ambiente y áreas verdes.