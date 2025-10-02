Jueves 2 de octubre de 2025, p. 32
Concejales de oposición en Miguel Hidalgo reprocharon que al inicio del tercer trimestre del año la alcaldía no ha entregado algunos programas sociales; advirtieron que el “programa estrella” de seguridad, Blindar MH, no ha cumplido las expectativas, y denunciaron deficiencias administrativas y en infraestructura dentro del mismo órgano político-administrativo para mujeres que ejercen su maternidad.
En sus posicionamientos, durante el primer informe anual de gobierno que presentó el alcalde Mauricio Tabe, exigieron, además, transparentar los permisos de construcción y abrir la información sobre obra pública, licitaciones, padrones y presupuesto.
El alcalde reconoció que “hay temas donde hay que corregir y hay que apretar el paso”, defendió resultados en seguridad al asegurar que hubo una disminución en la incidencia delictiva de 10.5 por ciento en el año reciente, y anunció la creación de una nueva dirección ejecutiva de medio ambiente y áreas verdes.
En sesión del pleno, Jacqueline Fernández, del PT, reclamó por fallas en la planificación de programas al advertir que “las personas con discapacidad y las jefas de familia siguen esperando saber si serán beneficiadas. No es correcto que la administración no cuide los tiempos de resultados y entrega a los beneficiarios”.
Oscar Munguía, del PRD, dijo que Blindar MH “deja a deber” y si los índices delictivos han bajado que es porque no se denuncian y no hay medición real, e instó al alcalde a caminar sin su equipo de seguridad por colonias señaladas como puntos rojos.
Aura Eréndira Martínez, de MC, refirió haber condiciones de infraestructura física e institucional deficientes, como espacios inseguros para mujeres gestantes y obstáculos burocráticos para laborar a distancia que limitan a mujeres ejercer la lactancia materna.