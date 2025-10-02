Kevin Ruiz

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) mantiene como línea de investigación por el asesinato del estilista y empresario Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, en Polanco, la de la extorsión, pues en días previos al crimen realizó una serie de “pagos” millonarios a diferentes cuentas.

Fuentes de la fiscalía contaron que fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el rastreo de las cuentas a las que realizó los depósitos para determinar qué personas fueron las que recibieron dichos montos.

Una de las personas cercadas a Micky Hair incluso comentó a autoridades que la víctima llegó a decir que tenía algunos problemas de dinero por unos supuestos “pagos” que tenía que hacer, pero no abundó.