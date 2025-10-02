Capital
Micky Hair habría sido víctima de extorsión: FGJ
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2025, p. 32

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) mantiene como línea de investigación por el asesinato del estilista y empresario Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, en Polanco, la de la extorsión, pues en días previos al crimen realizó una serie de “pagos” millonarios a diferentes cuentas.

Fuentes de la fiscalía contaron que fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el rastreo de las cuentas a las que realizó los depósitos para determinar qué personas fueron las que recibieron dichos montos.

Una de las personas cercadas a Micky Hair incluso comentó a autoridades que la víctima llegó a decir que tenía algunos problemas de dinero por unos supuestos “pagos” que tenía que hacer, pero no abundó.

La fuentes precisaron que no se trataría de una extorsión por derecho de piso, por lo que hasta el momento no descartan ninguna línea, así como la de las amenazas que él mismo denunció y por las que se abrió el expediente con folio CI-FICOY/UAT-COY-5/UI-1 S/D/01357/09-2024.

Asimismo, se indagan las relaciones que pudo sostener tanto en la capital como en Jalisco, donde también tenía negocios.

