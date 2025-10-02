Jueves 2 de octubre de 2025, p. 32
Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) fue atacado con un arma de fuego en calles de la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan. Los agresores escaparon en motocicleta con dirección a la carretera Picacho-Ajusco.
Se trata del agente Miguel Ángel Mares, adscrito a la Fiscalía de Narcomenudeo, quien recibió tres impactos de bala y fue trasladado con vida a un hospital.
De acuerdo con los hechos, el agente acudió a una tienda sobre las calles Sacalum y Homun, en dicha colonia, acompañado de un menor, cuando dos sujetos en motocicleta se le emparejaron y le dispararon.
Familiares del elemento salieron de su domicilio tras escuchar los disparos y lo hallaron sobre la cinta asfáltica, por lo que solicitaron el auxilioo de la policía capitalina, así como de los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un nosocomio.
La esposa del agente señaló a los elementos de la SSC que era elemento activo de la PDI, como ella; además, otro de sus familiares aportó los datos de los agresores, uno con chamarra azul y otro con chamarra negra, quienes escaparon rumbo a la carretera Picacho-Ajusco.