Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 32

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) fue atacado con un arma de fuego en calles de la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan. Los agresores escaparon en motocicleta con dirección a la carretera Picacho-Ajusco.

Se trata del agente Miguel Ángel Mares, adscrito a la Fiscalía de Narcomenudeo, quien recibió tres impactos de bala y fue trasladado con vida a un hospital.

De acuerdo con los hechos, el agente acudió a una tienda sobre las calles Sacalum y Homun, en dicha colonia, acompañado de un menor, cuando dos sujetos en motocicleta se le emparejaron y le dispararon.