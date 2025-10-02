Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 31

Ayer se realizaron las entrevistas a los tres aspirantes a encabezar la Secretaría de la Contraloría General capitalina, y este jueves se definirá al titular en comisiones del Congreso de la Ciudad de México.

De los tres perfiles, destaca la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, quien dijo que la corrupción es un problema estructural, “y por más buena voluntad, (la Contraloría) no puede (combatirla sola)”, por lo que se requiere involucrar a todos. Mencionó que esta conducta guarda estrechos vínculos con la discriminación, pues sus efectos los resienten los grupos vulnerables, por lo que propuso medir la eficiencia y efectividad social del gasto público en acceso igualitario a servicios, inclusión y reducción de brechas.

En tanto, Elena Ramos Arteaga, ex titular de la contraloría interna de la Secretaría de la Función Pública, va por fomentar la transparencia y máxima publicidad en el uso de recursos públicos, a fin de lograr un cambio de percepción social. El combate a la corrupción, apuntó, será una política de Estado, pues “el servicio público no es para enriquecerse, es para servir al pueblo”.

Comentó que como servidora pública apoyó en la presentación de denuncias penales por actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. “Yo creo que los impuestos de nosotros no deben ser el botín de otros”. Propuso realizar auditorías al gasto público y generar observaciones en cada área de las dependencias.