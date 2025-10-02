Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 2 de octubre de 2025, p. 31

El anterior Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México blindó en 2024 al juez civil Miguel Ángel Robles Villegas, relacionado con fallos a favor de Grupo Salinas, ya que, por unanimidad de votos, el 13 de diciembre del año pasado el pleno de magistrados lo ratificó como juez de la capital para otro periodo de seis años, que comenzó ayer.

A pesar de haber sido ratificado, participó en la pasada elección del Poder Judicial, en la que contendió por el cargo de juez mixto civil y de tutela de derechos humanos, representando a las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, pero no ganó.

En un documento público en poder de este diario, se establece todo el análisis que el pleno de la anterior Judicatura local realizó sobre la trayectoria de este juzgador, quien hasta el martes 30 de septiembre fue titular del juzgado sexagésimo tercero civil, de donde se desprendieron resoluciones a favor de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Los magistrados del anterior Consejo de la Judicatura señalaron que de 2019 a 2024 realizaron 10 visitas de inspección ordinarias al juzgado, donde advirtieron dos irregularidades, “una de las cuales no fue atribuible al juzgador”.

Dichas irregularidades fueron el primero de agosto de 2022, mes en el que Grupo Salinas recibió el primer fallo a favor, cuando Miguel Ángel Robles determinó que se declarara que la pandemia de covid 19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía que el empresario cumpliera con el pago de intereses relacionados con una emisión de bonos en Estados Unidos.