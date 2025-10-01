C

asi al mismo tiempo, en 1997, se conocieron los casos de Marcial Maciel y Samuel Joaquín Flores. El primero, fundador de los Legionarios de Cristo, y el segundo, autollamado apóstol de La Luz del Mundo. Hace poco menos de tres décadas, La Jornada, casi en solitario, dio a conocer que ambos personajes tenían señalamientos de abusos sexuales.

Maciel y cercanos a él demeritaron las contundentes pruebas hechas públicas por quienes en su adolescencia padecieron agresiones del legionario mayor. La insistencia de los denunciantes y la solidez de las pruebas que publicaron crecientemente ganaron espacios hasta lograr cerrar el círculo en torno a Marcial Maciel, círculo del que no pudo librarse y quedó evidenciado ante la opinión pública como lo que realmente siempre fue: un depredador sexual que medró al amparo de su “prestigio” eclesiástico.

Durante la tercera semana de mayo de 1997, el entonces reportero de La Jornada Salvador Guerrero Chiprés dio a conocer que quien fuera responsable de educación y cultura de La Luz del Mundo hizo eco a las voces de mujeres agredidas por el dirigente Samuel Joaquín, hijo del fundador Aarón Joaquín y padre de Naasón Joaquín. Este último fue encarcelado en septiembre de 2023 en Estados Unidos por varios delitos. Naasón subió al trono de La Luz del Mundo en 2014 y, como sus antecesores, ostenta el título de “Apóstol de Jesucristo en la Tierra”. Los tres Joaquines divulgaban entre sus seguidore(a)s que eran de origen divino, por lo cual sus respectivas feligresías debían seguir la voluntad que manifestaban en público y en privado.

En abril de 2009 referí (ya lo había hecho en 1997 en la revista Lectura Alternada) la similitud en el modus operandi de Marcial Maciel y Samuel Joaquín. El mismo día en que mi artículo fue publicado en estas páginas, Moisés Gutiérrez Coronado, apoderado legal de La Luz del Mundo, remitió una carta a El Correo Ilustrado, en la cual afirmaba que yo hacía “señalamientos calumniosos” a su líder. Argumentó que las acusaciones levantadas en 1997 contra Samuel Joaquín no prosperaron legalmente, lo cual era cierto. Nada más que el “apóstol” salió ileso jurídicamente no por falta de solidez de las pruebas, sino por la complicidad encubridora de las autoridades que investigaron el caso.

En El Correo Ilustrado precisé que “si de aclarar o mostrar inconformidad con mi antiguo párrafo [de 1997] se trataba, ¿por qué es el apoderado legal de la asociación religiosa quien lo impugna y no directamente el mencionado Samuel Joaquín? ¿Cuál es el objetivo de haber comisionado a Moisés Gutiérrez para que me hiciera “precisiones”? ¿Acaso se busca amedrentarme y darme a conocer que el despacho legal de la institución va tras de mí?”