no. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (AG/ONU) acaba de celebrar el octogésimo aniversario de su fundación (San Francisco, 24 de octubre de 1945), ocasión en que varios estadistas y gobernantes desfilaron por la máxima tribuna del mundo, condenando sin remilgos el genocidio del pueblo palestino perpetrado por la entidad sionista llamada Israel.

Dos. El insípido portugués Antonio Guterres (secretario general de la ONU) inauguró la histórica reunión diciendo que los principios del organismo están “bajo asedio como nunca antes” y concentrando su discurso en el “caos climático”. No obstante, nada dijo de las un mil 346 resoluciones sobre Palestina expedidas por la AG, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos humanos violadas por el régimen de Tel Aviv entre 1947 y 2012 (y desde entonces contando).

Tres. Simultáneamente, el horror. Lunes 22: festejo del año nuevo judío (Rosh Hashaná), con bombardeo al hospital infantil Al Rantisi y el oftalmológico San Juan (61muertos), a más de 371 asesinatos entre el martes 23 y el domingo 28, sin contar un millar de heridos.

Cuatro. En casi dos años de ininterrumpida limpieza étnica, a ojos de todo mundo, el total de víctimas en la franja de Gaza asciende a más de 67 mil, número que no incluye a docenas de millares de civiles sepultados bajo los escombros de edificios bombardeados.

Cinco. Así, opté por la vulgarizada expresión latina “¿ quo vadis?” (¿adónde vas?), pegándola a una entidad política concreta, en lugar de un vago e indefinido “mundo”. O sea, la litúrgica opción de los filósofos a la carta y youtubers del mes, que eluden, tergiversan (o simplemente ignoran) las causas políticas de la resistencia palestina.

Seis. V. gr.: la plañidera argentina Rita Segato, antropóloga social que frente al horror en curso dice sentirse “exhumana”, habiendo rehusado a ser parte de esta “especie infernal” ( La Jornada Semanal, 28/9/25). Por ende, es de esperar que de tan merolica reflexión, excluya a las compañeras y compañeros de la heroica y ejemplar especie humana que, en estos momentos, navegan a bordo de la Flotilla Sumud con rumbo a Gaza, exponiendo sus vidas.

Siete. Por otro lado, ¿Quo vadis? fue una exitosa novela del nacionalista polaco Henryk Sienkiewicz (1896) y llevada al cine en distintas épocas del siglo pasado. La obra narra la persecución de los cristianos en tiempos de Nerón, y de niño creo haber visto dos o tres veces el filme homónimo dirigido por Mervyn Leroy (1951), protagonizado por Robert Taylor, Deborah Kerr, el gran Peter Ustinov en el papel de Nerón y un par de adolescentes de 19 y 17 años que nos volaban la cabeza: Elizabeth Taylor y Sophia Loren.