Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 18

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa informa que el 29 de septiembre de 2025, un medio de comunicación nacional publicó una nota periodística referente a que integrantes de las bases de apoyo del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional denuncian abuso de autoridad por un supuesto despojo de tierras cometido por parte de autoridades municipales, estatales y del Ejército Mexicano.

Los días 29 de agosto y 20 de septiembre de 2025, el Ejército Mexicano, a petición del Fiscal de Justicia Indígena de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, brindó apoyo en la materialización de dos órdenes técnicas de investigación realizadas en un predio de la ranchería conocida como “La Frontera”, del ejido Los Mangos, municipio de Ocosingo, Chiapas, limitándose a proporcionar seguridad periférica a la autoridad ministerial responsable de las diligencias.