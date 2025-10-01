Obtiene suspensión definitiva contra decomiso de su casa
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 16
Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo, El Munra o Comandante H, promovió un nuevo amparo contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro agravado, dentro de la causa penal 386/2025.
En tanto, Manelic Delón Vázquez, titular del juzgado octavo de distrito con residencia en Tabasco, concedió a Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra el decomiso de su casa para el efecto de que las cosas se mantengan actualmente en el estado que guardan, y no se destruya, dilapide, extravíe o enajene el inmueble.
En el primer caso, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco interpuso el recurso el pasado 25 de septiembre ante el juzgado cuarto de distrito en nateria penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde impugnó la orden de captura y actos privativos de la libertad.
Al respecto, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez admitió la demanda y ordenó abrir el incidente de suspensión, pero no dio a conocer si le otorgó a Bermúdez Requena la medida cautelar.
El ex servidor público se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, luego de que la semana pasada un juez de control en Villahermosa lo vinculó a proceso.
El pasado 17 de septiembre, Mario Elizondo Martínez, juez de control del estado de México, libró la segunda orden de aprehensión contra el ex líder de La Barredora, quien fue detenido y expulsado en Paraguay por haber ingresado de manera ilegal.
Bermúdez Requena será imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de crimen organizado, huchicoleo, extorsión y secuestro; sin embargo, a la fecha la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada no ha cumplimentado la orden de captura en el ámbito federal.