César Arellano García

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 16

Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo, El Munra o Comandante H, promovió un nuevo amparo contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro agravado, dentro de la causa penal 386/2025.

En tanto, Manelic Delón Vázquez, titular del juzgado octavo de distrito con residencia en Tabasco, concedió a Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra el decomiso de su casa para el efecto de que las cosas se mantengan actualmente en el estado que guardan, y no se destruya, dilapide, extravíe o enajene el inmueble.

En el primer caso, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco interpuso el recurso el pasado 25 de septiembre ante el juzgado cuarto de distrito en nateria penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde impugnó la orden de captura y actos privativos de la libertad.

Al respecto, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez admitió la demanda y ordenó abrir el incidente de suspensión, pero no dio a conocer si le otorgó a Bermúdez Requena la medida cautelar.