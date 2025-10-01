Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 16
En un operativo coordinado en Badiraguato, Sinaloa, fuerzas federales capturaron a Juan Pablo Vargas, Chuki, considerado por el gabinete de seguridad federal objetivo prioritario por su papel de piloto aviador al servicio de la facción Los Chapitos del cártel del Sinaloa.
El detenido, de 26 años, contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en mate-ria de tráfico de armas y forma parte de la misma causa penal de Ovidio Guzmán López, El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Sala-zar y Julio César Chávez Jr, junto con 12 objetivos de alto nivel del mismo cártel
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular, Omar García Harfuch, informaron ayer que la detención fue resultado de labores de inteligencia con las que las fuerzas federales ubicaron domicilios y vehículos utilizados por el presunto criminal en la localidad serrana de Surutato, municipio de Badiraguato.
En la operación participaron elementos de la SSPC, en coordinación con las secretarías de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
“Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en Surutato, identificaron a Juan Pablo N, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas”, señaló la dependencia en un comunicado.
Enfrentamiento
La SSPC también reportó ayer que en Sinaloa dos hombres fueron detenidos y uno más perdió la vida tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad federales. Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en los poblados Lo de Bartolo y La Guamuchilera, donde los agentes se encontraron con sujetos armados que “comenzaron a agredirlos con disparos, por lo que, al ver en peligro su integridad físi-ca, los agentes repelieron la agresión y tras unos minutos controlaron la situación”.
A los supuestos criminales se les decomisaron tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con mariguana, una bolsa con la droga sintética cristal y una camioneta.
Este octubre se cumple un año del operativo permanente de seguridad desplegado por el gobierno federal en Sinaloa ante el incremento de violencia derivado de la narcoguerra entre Los Mayos y Los Chapitos, facciones del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el gabinete de seguridad, la mencionada estrategia ha permitido reducir el homicidio en la entidad, al pasar de una tasa de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025.
Además, en el presente mes se han registrado menos de la mitad de los asesinatos ocurridos en octubre de hace un año.