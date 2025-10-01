Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 16

En un operativo coordinado en Badiraguato, Sinaloa, fuerzas federales capturaron a Juan Pablo Vargas, Chuki, considerado por el gabinete de seguridad federal objetivo prioritario por su papel de piloto aviador al servicio de la facción Los Chapitos del cártel del Sinaloa.

El detenido, de 26 años, contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en mate-ria de tráfico de armas y forma parte de la misma causa penal de Ovidio Guzmán López, El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Sala-zar y Julio César Chávez Jr, junto con 12 objetivos de alto nivel del mismo cártel

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular, Omar García Harfuch, informaron ayer que la detención fue resultado de labores de inteligencia con las que las fuerzas federales ubicaron domicilios y vehículos utilizados por el presunto criminal en la localidad serrana de Surutato, municipio de Badiraguato.

En la operación participaron elementos de la SSPC, en coordinación con las secretarías de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

“Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en Surutato, identificaron a Juan Pablo N, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas”, señaló la dependencia en un comunicado.