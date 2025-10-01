Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 15

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no colaboró en los operativos efectuados por la DEA en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional se preguntó a la mandataria sobre este golpe dado a conocer la víspera por la agencia estadunidense, en el que aseguró las acciones impactaron en las finanzas del grupo criminal en una cifra estimada en 39 millones de dólares.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo afirmó que se trata de un anuncio de la DEA y que su administración no participó.

“Es un informe que da la DEA, porque se hizo allá en Estados Unidos”, mencionó brevemente.