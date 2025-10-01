Política
México no participó en el megaoperativo de la DEA contra el CJNG
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 15

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no colaboró en los operativos efectuados por la DEA en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional se preguntó a la mandataria sobre este golpe dado a conocer la víspera por la agencia estadunidense, en el que aseguró las acciones impactaron en las finanzas del grupo criminal en una cifra estimada en 39 millones de dólares.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo afirmó que se trata de un anuncio de la DEA y que su administración no participó.

“Es un informe que da la DEA, porque se hizo allá en Estados Unidos”, mencionó brevemente.

El lunes, en un comunicado, la agencia estadunidense informó que efectuó 670 detenciones en una operación contra el CJNG, en la que además decomisó drogas, armas y recursos financieros en “23 divisiones de campo estadunidenses y siete regiones extranjeras”, que no identificó, entre los pasados días 22 y 26 de este mes.

Indicó que mantiene abierta la investigación contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, identificado como cabecilla del cártel y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos; por información que conduzca a su captura se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

