Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 15

La reforma para garantizar el ingreso libre y gratuito a playas y áreas naturales protegidas y que busca prohibir cobros o restricciones a esas zonas, avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados.

La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que, por ejemplo, el Ejército cobra hasta 415 pesos a extranjeros por entrar al Parque Nacional de Tulum y 255 pesos a mexicanos, así como 105 pesos a residentes.

Si bien en la Ley Federal de Derechos la cuota es de 120.74 pesos para el público en general, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya “cobra tarifas diferentes y más altas” en Quintana Roo e impuso cuotas a playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso. Además, los ingresos no son enterados a la Tesorería.