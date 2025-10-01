Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 15

La nueva Comisión de Telecomunicaciones reforzará el control en la venta de chips para teléfonos móviles –que hoy se pueden adquirir fácilmente– a fin de evitar diversos delitos, en particular las extorsiones, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esto, sostuvo, se estableció en la Ley en Telecomunicaciones, aprobada recientemente, y es parte de la estrategia nacional contra la extorsión.

“Ahora que entre la nueva Comisión de Telecomunicaciones habrá más control en la venta de chips, eso ya está en la ley. O sea, hoy se puede comprar un chip para celular sin ninguna identificación; se compran 10, 15, se pueden llevar a un centro de detención y, si hay un celular ahí, pueden hacer llamadas de extorsión cambiando los chips”, puntualizó.

En la mañanera de ayer, la mandataria federal refirió que su administración plantea dos medidas para evitar que haya extorsiones desde las cárceles. Una es exigir a las compañías telefónicas bloqueen “de manera controlada” la señal de celulares en los centros de detención, y la otra es que la compra de chips esté sujeta a identificación, como ocurre actualmente cuando se contrata un plan de telefonía.