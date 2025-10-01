Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 14
A partir de hoy, la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno comenzará los procesos administrativos que derivarán en eventuales sanciones en contra de las empresas farmacéuticas que hayan incumplido con la entrega de medicamentos establecidos en sus contratos con el sector salud, una vez que el plazo para suministrarlos venció este 30 de septiembre, confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Ante los señalamientos de que estos incumplimientos estarían relacionados con los adeudos que arrastra el gobierno federal, la mandataria afirmó que se han reconocido algunas deudas que están verificando la secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoridades de salud, pero esto no es ninguna justificación para incumplir con los compromisos de entrega.
“En el contrato nunca dice: ‘Si tienes adeudos, tienes posibilidad de no cumplir’, nunca.”
–¿Usted reconoce ese adeudo?
–Es que no es un asunto de la Presidenta. La (sub) secretaría de Egresos, con la administración del IMSS-Bienestar, o del IMSS o del Issste, revisan si hay adeudos para alguna empresa. Y a partir de esa revisión, definen y van cumpliendo con esos pagos a quien se le debe. No es un asunto de “si yo reconozco 40 mil millones”. No es un asunto de la Presidenta, es un asunto normativo que se revisa.