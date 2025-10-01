Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 14

A partir de hoy, la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno comenzará los procesos administrativos que derivarán en eventuales sanciones en contra de las empresas farmacéuticas que hayan incumplido con la entrega de medicamentos establecidos en sus contratos con el sector salud, una vez que el plazo para suministrarlos venció este 30 de septiembre, confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Ante los señalamientos de que estos incumplimientos estarían relacionados con los adeudos que arrastra el gobierno federal, la mandataria afirmó que se han reconocido algunas deudas que están verificando la secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoridades de salud, pero esto no es ninguna justificación para incumplir con los compromisos de entrega.