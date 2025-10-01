Arturo Sánchez Jiménez e Iván Sánchez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 14

La embajada de Cuba en México lamentó ayer el repentino fallecimiento de la doctora Zunilda Torres Rodríguez, especialista en medicina física y rehabilitación, quien se encontraba prestando servicios en el Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón de Xalapa, Veracruz, como parte de la brigada médica cubana.

En un comunicado, la misión diplomática expresó sus condolencias a la familia y amigos de la especialista, al tiempo que aseguró que se les brindará todo el apoyo consular necesario, incluida la gestión de su repatriación a la isla.

Por su parte, el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Alonso García Díaz, reconoció que el deceso ocurrió en circunstancias extrañas, la madrugada del pasado lunes.

“Ayer sucedió un hecho muy doloroso para la población y para el gremio médico, el día de ayer en la madrugada falleció, prácticamente de manera súbita, una compañera médica extranjera, que vino a aportar al sistema de salud del hospital Nachón”, expresó.

El funcionario estatal no dio datos sobre la causa de muerte o el área en que se desempeñaba la doctora Torres Rodríguez; sin embargo, pidió un aplauso en su memoria durante la jornada de salud Por un corazón saludable, llevada a cabo en el parque Juárez, de Xalapa, Veracruz.

En tanto, la representación cubana agradeció de manera especial a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar por las gestiones y el respaldo ofrecido en este proceso.

La Brigada Médica Cubana, el Ministerio de Salud Pública de Cuba y la embajada reiteraron sus condolencias y destacaron la contribución de la especialista al pueblo mexicano.