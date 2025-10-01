A. Urrutia y E. Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 13

La víspera de cumplir un año en la Presidencia, Claudia Sheinbaum destacó que entre los principales logros de su administración está la reversión de una parte importante de las reformas promovidas en el periodo neoliberal.

En especial, mencionó la cancelación de los cambios constitucionales en materia energética aprobados en la gestión de Enrique Peña Nieto, por lo que el nuevo marco legal favorecerá el rescate de Pemex y la CFE, “con visión a largo plazo”.

De igual manera, consideró que la elección del Poder Judicial, producto de la enmienda a esta instancia en el último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es otro de los grandes cambios alcanzados en 2025, a pesar de las descalificaciones opositoras que pretenden minimizar los alcances de los cambios a ese poder