En gira por Morelos, la mandataria destacó la baja de 32 por ciento en los homicidios dolosos.

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 13

Cuernavaca, Mor., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que ella y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, nunca se separarán.

Desde Cuernavaca, donde cerró su gira de rendición de cuentas en los estados con motivo de su primer año de gobierno, señaló que la oposición “le busca” para que se distancie del ex mandatario, pero subrayó que eso no sucederá y aprovechó para mandarle un saludo hasta Palenque.

“Le buscan, le buscan... dicen: ‘vamos a lanzarle una a la Presidenta para ver si se distancia de López Obrador’, que si López Obrador no sé que… hace un año dejó el gobierno y todavía hablan de él. Primero, nunca nos vamos a separar porque somos parte del mismo movimiento. Nosotros sabemos de dónde venimos y no se nos olvida adónde vamos”, refirió.

Además, expuso, “hay algo que no soportan nuestros adversarios, lo más importante, el presidente López Obrador siempre nos dijo: ‘no quiero que hagan estatuas, monumentos ni calles con mi nombre’, y el día que tomé posesión vi que no hace falta, está en el corazón del pueblo de México”.

Por otra parte, recordó que este año “hemos tenido, como todos los países del mundo, nuestras dificultades con el gobierno de Estados Unidos en la negociación de aranceles, seguridad y muchos otros temas, también en la defensa de nuestros hermanos que están del otro lado de la frontera”. Sin embargo, destacó que “México es un país libre, soberano e independiente y eso no está a negociación”.