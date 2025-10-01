La oposición le busca, pero nosotros sabemos de dónde venimos, subraya
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 13
Cuernavaca, Mor., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que ella y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, nunca se separarán.
Desde Cuernavaca, donde cerró su gira de rendición de cuentas en los estados con motivo de su primer año de gobierno, señaló que la oposición “le busca” para que se distancie del ex mandatario, pero subrayó que eso no sucederá y aprovechó para mandarle un saludo hasta Palenque.
“Le buscan, le buscan... dicen: ‘vamos a lanzarle una a la Presidenta para ver si se distancia de López Obrador’, que si López Obrador no sé que… hace un año dejó el gobierno y todavía hablan de él. Primero, nunca nos vamos a separar porque somos parte del mismo movimiento. Nosotros sabemos de dónde venimos y no se nos olvida adónde vamos”, refirió.
Además, expuso, “hay algo que no soportan nuestros adversarios, lo más importante, el presidente López Obrador siempre nos dijo: ‘no quiero que hagan estatuas, monumentos ni calles con mi nombre’, y el día que tomé posesión vi que no hace falta, está en el corazón del pueblo de México”.
Por otra parte, recordó que este año “hemos tenido, como todos los países del mundo, nuestras dificultades con el gobierno de Estados Unidos en la negociación de aranceles, seguridad y muchos otros temas, también en la defensa de nuestros hermanos que están del otro lado de la frontera”. Sin embargo, destacó que “México es un país libre, soberano e independiente y eso no está a negociación”.
Sheinbaum dio a conocer que en Morelos el número de beneficiarios de los programas del Bienestar son 498 mil 873, con una inversión de 13 mil 545 millones de pesos que van directo a las familias.
Apuntó que entre las obras que su gobierno efectúa en el estado está la rehabilitación del Circuito Tierra y Libertad y se construye el puente vehicular de Jojutla; además, a partir del próximo año se edificará en Cuernavaca un puente de un acceso directo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; más al sur, la modernización de la carretera Tlapa-Cuautla-Marquelia.
Indicó que en 2026 empezará a edificarse un centro de convenciones para Morelos, a petición de la gobernadora Margarita González, y se recuperará el hospital Carlos Calero para que funcione de nuevo.
Al inicio del acto, la mandataria fue interrumpida en varias ocasiones por familiares de la joven Andrea Chino Ramos, de 22 años, quien desapareció en junio pasado y fue localizada sin vida en agosto, enterrada en un predio propiedad de Ricardo “N”, ex pareja sentimental de la joven; también participaron en la protesta familiares de víctimas de violencia en el estado, que no han obtenido justicia. La Presidenta le dijo que los atendería al finalizar el acto.