L

a semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se celebró la cuarta Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), reconocida como el principal foro de discusión mundial en la materia. En ella participaron jefes de Estado y de gobierno, así como ministros y secretarios de salud, con el objetivo de establecer una visión global compartida para la prevención y el control de las ENT y de las condiciones de salud mental.

En la reunión se expresó un apoyo abrumador al texto de la declaración política, documento negociado durante un proceso intergubernamental de cinco meses y que será llevado para su aprobación final en el periodo de sesiones de la Asamblea General en octubre.

Las declaraciones políticas de la ONU constituyen marcos centrales para orientar la acción global y sirven de guía para que los países adapten sus planes nacionales y formulen políticas públicas. Esta declaración, definida por sus propios protagonistas y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ambiciosa, está basada en la evidencia y sustentada en los derechos humanos; una vez aprobada por la Asamblea, pasará a ser el marco central para acelerar la prevención y el control de las ENT.

Esta declaración hace una mención especial a los esfuerzos de múltiples actores, incluyendo la sociedad civil, el sector privado y las personas viviendo con enfermedades no transmisibles, en desarrollar un rol para alcanzar las metas globales, y esto parte de una premisa básica que a veces olvidamos, y es que frente a retos tan complejos todos los actores pueden y deben aportar.

En la declaración pasada, en 2018, los Estados hicieron un llamado a la industria de alimentos y bebidas para reformular, un llamado a modificar recetas para reducir grasas saturadas, azúcares libres y/o sodio. Por su parte, la OMS, en su informe de 2024 sobre mejores intervenciones de política pública, llamadas en inglés Best Buys, identificó la reformulación como una de sus intervenciones de política con mayor impacto y costo-efectividad.