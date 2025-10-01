Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 12

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México podría solicitar una orden de aprehensión ante un juez de control en contra de Lex Ashton “N”, estudiante implicado en el homicidio de un alumno y lesiones a un trabajador del CCH Sur, una vez que éste sea dado de alta del hospital y se lleve a cabo la investigación correspondiente.

Lo anterior se debe a que el joven no está detenido y porque venció el plazo para definir su situación jurídica, por lo cual habría posibilidad de solicitar ese mandato judicial, el cual deberá ser justificado por el agente del Ministerio Público.

Como parte de la investigación, la dependencia cuenta con diversos dictámenes periciales, como son la necropsia a Jesús Israel “N”, así como entrevistas a testigos que estuvieron en el lugar del ataque, análisis de cámaras de seguridad y mecánica de hechos, por lo cual cuenta con diversas pruebas que lo vinculan a los delitos de homicidio calificado y lesiones.