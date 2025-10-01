Política
El gobierno ha apoyado en la investigación del homicidio: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 12

El gobierno federal ha brindado apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “en términos de investigaciones”, luego de los hechos suscitados hace unos días en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Así lo dio a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia en Palacio Nacional a pregunta sobre el tema.

“Personalmente no he hablado con el rector (Leonardo Lomelí), pero ha estado la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) en contacto con él y el gabinete de seguridad apoyando lo que requiere la UNAM en términos investigaciones”.

Respeto a la autonomía

La jefa del Ejecutivo –egresada e investigadora de la máxima casa de estudios– señaló que se trata de una institución autónoma, por lo que el apoyo se da a nivel de las indagatorias por los hechos de violencia registrados, así como por las amenazas que han llevado al paro a 25 entidades académicas universitarias.

Detalló que la participación federal no se da en torno a las movilizaciones políticas propias de la universidad, sino en temas meramente de seguridad.

Otra línea relevante, destacó, es el apoyo a la juventud. Por ello, adelantó que su gobierno presentará en breve un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental.

